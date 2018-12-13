Центр Петербурга окрасился в красный цвет из-за приезда вьетнамской делегации

В городе наблюдаются 5-балльные пробки.

В Петербурге с самого утра наблюдаются серьезные заторы на дорогах. В настоящий момент в городе зафиксированы 5-балльные пробки. Особенно напряженно сейчас в центре. В частности, проезд затруднен в районе Московского и Финляндского вокзалов, а также по Тучкову и Дворцовому мосту. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс. Пробки".

Стоит отметить, что на многих дорогах сейчас производится ремонт. Также ситуацию осложнил приезд делегации из Вьетнама. Гости из Ханоя прибыли в Петербург с официальным визитом. На данный момент десять чиновников во главе с премьер-министром страны Нгуена Суан Фука беседуют с главой города. В числе прочего стороны обсудят состояние двухсторонних отношений и развитие совместных проектов.

Пользователи "Яндекс. Навигатора" приезду иностранных гостей не обрадовались. Одни предлагают чиновникам проводить переговоры по скайпу, другие — построить для своих встреч отдельный город.

Как бы там ни было, водителям Северной столицы стоит готовиться к новым ограничениям на дорогах. Для вьетнамских гостей придумали культурную программу. В частности, им покажут Екатерининский дворец в Царском Селе, крейсер "Аврора" и Эрмитаж. Кроме того, Нгуена Суан Фука собирается посетить Пискаревское кладбище и возложить венок на братскую могилу.

Ранее мы писали, что КРТИ объявил улицы, которые перекроют к 316-летию Петербурга.

Фото: скриншот / "Яндекс. Пробки", "Яндекс. Карты"