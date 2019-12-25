На Софийской улице два пьяных дебошира напали на инспекторов ГИБДД

Молодые люди нанесли стражам порядка удары руками и ногами.

Поздно вечером 23 ноября во Фрунзенском районе два молодых человека 17 и 18 лет напали на инспекторов ГИБДД. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ по Петербургу.

Инцидент произошел около полуночи у дома №60 на Софийской улице. Нетрезвые парни проходили мимо полицейских, которые оформляли ДТП, и напали на них. Дебоширы нанесли стражам порядка удары руками и ногами.

Нарушителей задержали, в отношении них возбудили уголовное дело за применение насилия в отношении представителей власти. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее мы писали, что в Петербурге пенсионерка обругала и ударила полицейского после замечания о маске.

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