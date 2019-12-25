На Софийской изъяли 850 литров алкоголя без лицензии

Предприниматель продавал спиртное без документов.

Предпринимателя, занимающего нежилое помещение на Софийской улице в Петербурге, оставили без 850 литров алкоголя. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры, спиртное реализовывалось без документов о происхождении напитков и их качестве, алкоголь изъяли.

В отношении бизнесмена возбудили административное дело о нарушенных правилах продажи алкоголя. Дело рассмотрят в Арбитражном суде города и области.

Ранее мы рассказывали, что полицейские пресекли незаконную торговлю алкоголем на ж/д станции "Новолисино".

Фото: pixabay