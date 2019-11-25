На Смоляном мысе прошел субботник

В результате субботника было вывезено 100 кубов мусора.

В пятницу, 22 ноября, на территории Смоляного мыса состоялся очередной субботник. В нем приняли участие представители комитета по народному хозяйству, компания благоустройства, студенты Выборга и многие другие.

Участники мероприятия смогли отчистить территорию смотровой площадки около архива. Они убрали мусор и ветки, тем самым отчистив территорию от порядка ста кубов мусора.

"Мы убираем сегодня территорию, которая прилегает к Смоляному мысу. Несмотря на то, что территория регулярно убирается, сегодня мы решили провести такой глобальный субботник и санитарную уборку. Сделано это для того, что бы город стал чище и краше", - отметил начальник отдела благоустройства Вячеслав Костенко.

В ходе работ по благоустройству Смоляного мыса, вечером в пятницу зажгли уличные фонари. В ближайшее время на территории береговой линии Выборгского залива начнут обустраивать дорожное движение. На автомобильных, велосипедных и пешеходных дорогах будет нанесена разметка. Также строителям предстоит установить более 30 дорожных знаков и оборудовать семь искусственных неровностей.

Также напомним, что до первого декабря вы можете принять участие в создании фотопанно "Бессмертный полк".

Видео: Piter.TV