  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 12:10
156
Alena_Zinovieva
Код вставки плеера

Маршрутка со сломанными тормозами врезалась в автобус на Смольном

0 0

В сети появилось видео с места происшествия.

Утром 3 июня возле дома №17 на Смольном проспекте произошло ДТП с участием двух маршруток. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, у одного из участников аварии отказали тормоза. На остановке он врезался в другой автобус. По предварительной информации никто не пострадал. В момент съемки одно транспортное средство оттащили от места ДТП.

Ранее мы писали, что на улице Оптиков автомобиль вылетел на обочину после столкновения с автобусом.

Видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп с маршруткой, отказали тормоза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии