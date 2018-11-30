Маршрутка со сломанными тормозами врезалась в автобус на Смольном

В сети появилось видео с места происшествия.

Утром 3 июня возле дома №17 на Смольном проспекте произошло ДТП с участием двух маршруток. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места происшествия.

По словам очевидцев, у одного из участников аварии отказали тормоза. На остановке он врезался в другой автобус. По предварительной информации никто не пострадал. В момент съемки одно транспортное средство оттащили от места ДТП.

Ранее мы писали, что на улице Оптиков автомобиль вылетел на обочину после столкновения с автобусом.

Видео: Piter.TV