Видео: на улице Оптиков автомобиль вылетел на обочину после столкновения с автобусом

Сведения о пострадавших пока не поступали.

В воскресенье, 2 июня, в Приморском районе произошло ДТП. Видео с места событий было опубликовано на портале "Мегаполис".

Как стало известно, авария случилась на улице Оптиков. На видео видно, как белый автомобиль на большой скорости врезает в едущий впереди автобус, а после налетает на другую иномарку. В результате инцидента авто задымилось. Сведения о пострадавших пока не поступали.

Ранее мы писали о состоянии пострадавших в ДТП возле метро "Горьковская", где иномарка "Рено Логан" влетела в пешеходов.

Видео: группа "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"