Власти рассказали о состоянии пострадавших в ДТП у Троицкого моста

В аварии с "Рено Логан" пострадали три человека.

Вице-губернатор Петербурга Анна Митянина рассказала о состоянии пострадавших в ДТП возле метро "Горьковская", где иномарка "Рено Логан" влетела в пешеходов.

В социальных сетях чиновник сообщила, что в ДТП пострадало три человека. Мужчина 60 лет был госпитализирован в Александровской больнице в состоянии средней тяжести, 40-летнего мужчина забрали медики Покровской больницы в удовлетворительном состоянии, 8-летний мальчик после осмотра был отпущен домой.

Напомним, что 1 июня 22-летний водитель "Рено Логан" пытался проехать на жёлтый сигнал светофора, в результате чего чуть не врезался в проезжающую машину. Затормозить ему не удалось, и машина вылетела на тротуар, где в этот момент находилась пешеходы. Эксперты установили, что в момент ДТП водитель был трезв. Проводится проверка.

Видео: Piter.TV, социальные сети