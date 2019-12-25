На "Скандинавии" стукнулись "Тойота" и "ГАЗель"

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Детали аварии в Выборгском районе Ленобласти рассказали в дорожной полиции. По данным отдела пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, в первом часу дня 4 июля на 114-м километре трассы "Скандинавия" столкнулись "Тойота" и "Газель".

Отмечается, что в результате аварии легкие травмы получили оба водителя, от госпитализации отказались. По факту случившегося проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что иномарка сбила девочку на самокате в Невском районе Петербурга. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Фото: ВКонтакте / Дорожный инспектор