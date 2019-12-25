Иномарка сбила девочку на самокате в Невском районе Петербурга

По факту случившегося проводится проверка.

Госпитализированой оказалась 6-летняя девочка, которая двигалась по двору дома на Российском проспекте на самокате. Подробности ДТП в Невском районе Петербурга приводит дорожная полиция.

Как сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 4 июля около 14 часов во дворе дома №14 автомобиль Volkswagen Polo с 65-летним мужчиной за рулем наехал на ребенка. В результате аварии она получила тяжелые травмы, по факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы сообщали о том, что Fiat Ducato перевернулся под мостом Александра Невского. Есть пострадавшие.

Фото: Piter.tv