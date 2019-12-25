Есть пострадавшие.

В субботу, 4 июля, грузовой автомобиль Fiat Ducato перевернулся под мостом Александра Невского. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте". Подробности случившегося удалось узнать в пресс-службе ГИБДД.

Очевидцы отметили, что также заметили на месте несколько поврежденных легковых автомобилей, один из которых произведен компанией Hyundai. Согласно официальным данным, водитель этого автомобиля пострадал. Его состояние на данный момент уточняется.

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Фото: vk.com/spb_today