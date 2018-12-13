  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 8:58
205
lesjasap
Код вставки плеера

На "Скандинавии" самосвал прилег на обочину дороги

0 0

Грузовик решил отдохнуть на газоне, так и не доехав до Петербурга.

На трассе "Скандинавия" утром 21 мая произошла авария. Водитель самосвала на справился с управление и улетел в кювет. Инцидент произошел на 157-ом километре трассы. Из кузова машины на газон вывалился песок.

Очевидцы рассказали, что машина завалилась на бок. Сейчас транспортное средство не мешает движению автомобилистов. На место вызваны правоохранительные органы и скорая помощь. Сведений о состоянии шофера нет.

Ранее Piter.tv писал о том, что на Витебском проспекте "Лексус" врезался в открытый люк.

Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб

Теги: обочина дороги, самосвал, скандинавия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии