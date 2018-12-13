На Витебском проспекте "Лексус" врезался в открытый люк

Шофер травмировался, но выжил.

Во Фрунзенском районе Петербурга на КАД "Лексус" наехал на открытый люк. Автомобиль получил серьезные повреждения, но водитель успел вовремя среагировать и увести транспорт в сторону. Он получил только травмы конечностей. Инцидент произошел вечером 20 мая на Витебском проспекте.

Очевидцы отмечают, что у машины вырвало рулевые тяги и защиту картера. Частично детали иномарки разлетелись по проезжей части.

Судя по характеру повреждений авто, чугунный люк встал под двигателем вертикально, так как был сдвинут до аварии проезжающим транспортом комментируют ситуация в социальных сетях

Местные жители рассказывают, что "Лексус" двигался со скорость не выше 80 километров в час.

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Фото: Вконтакте/ДТП и ЧП по СПб