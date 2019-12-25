На "Скандинавии" пройдет капремонт моста через реку Унтерниска

Работы завершатся в сентябре следующего года.

На автодороге федерального значения "Скандинавия" пройдет капитальный ремонт моста через реку Унтерниска. Соответствующую закупку разместило ФКУ "Управление федеральных автодорог "Северо-Запад" имени Н.В.Смирнова".

Мост находится на участке Выборг – Светогорск (подъезд к МАПП "Светогорск"). Работы, как планируются, будут проходить до 10 сентября следующего, 2021 года.

Проект предусматривает демонтаж существующих конструкций. В результате, характеристики моста изменятся. Так, его длина возрастет с 15,8 метров до 24,8. Появится тротуар шириной 2,25 метра. И, в целом, ширина переправы возрастет с 11 метров до 16. Число полос движения, однако, останется прежним.

Средства на проект, - а это 143 млн рублей, - выделяет бюджет России.

Заявки от компаний, желающих провести ремонт и, соответственно, принять участие в конкурсе, ждут до 25 сентября.

Как сообщало ранее Piter.tv, в трех районах Ленобласти отремонтируют восемь трасс.

Фото: Pixabay.com