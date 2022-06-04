На Шоссе Революции обновляют асфальт

На Шоссе Революции начали восстанавливать асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района.
Сейчас специалисты готовят дорогу к работам. Асфальт был нарушен при укладке силового кабеля и установке новых фонарей. Работы завершатся к осени.
Напомним, в начале лета на Шоссе Революции начали обновлять освещение: специалисты установили 118 опор и 191 современный светильник.
Пресс-служба администрации Красногвардейского района
Ранее мы писали, что проект благоустройства набережной Охты на Шоссе Революции обсудят с жителями.
Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского
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