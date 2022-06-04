  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Шоссе Революции обновляют асфальт
Сегодня, 16:48
59
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На Шоссе Революции обновляют асфальт

0 0

Работы завершатся к осени.

На Шоссе Революции начали восстанавливать асфальт. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Красногвардейского района. 

Сейчас специалисты готовят дорогу к работам. Асфальт был нарушен при укладке силового кабеля и установке новых фонарей. Работы завершатся к осени.

Напомним, в начале лета на Шоссе Революции начали обновлять освещение: специалисты установили 118 опор и 191 современный светильник. 

Пресс-служба администрации Красногвардейского района

Ранее мы писали, что проект благоустройства набережной Охты на Шоссе Революции обсудят с жителями.

Фото: Telegram / Пресс-сек Красногвардейского

Теги: асфальт, шоссе революции
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии