На Шлиссельбургском проспекте автобусная остановка свалилась на автомобили

Причина падения остановки пока неизвестна.

Автобусная остановка у дома №17 по Шлиссельбургскому проспекту не дождалась автобус и упала на припаркованные позади нее машины. В результате инцидента пострадали две легковушки.

По словам очевидцев, ничего не предвещало падения остановки: ветра в районе не было. Некоторые пользователи считают, что проблема скрывалась в плохом укреплении остановки или в потрудившихся на месте хулиганах. Пока причина улегшегося на машины остановочного павильона неизвестна.

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Фото: Евгений Липский, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"