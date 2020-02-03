Появилось видео: у метро "Лесная" лихач протаранил экипаж ДПС

К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что у метро "Лесная" лихач протаранил экипаж ДПС. Видео с места событий появилось в распоряжении редакции Piter.TV.

Как оказалось, сотрудники ДПС пытались догнать нарушителя ПДД, но столкнулись с другим лихачем.

"У метро Лесная, экипаж ДПС заметил, как водитель черной легковушки на стрелочку "поворот только направо", как самый умный, полетел прямо. Началась погоня, но кто же знал, что и с другого перекрёстка найдётся ещё один лихач и протаранит ДПС. Погоня отменяется", —сказано в сообщении.

По словам мобильного корреспондента Piter.TV, в столкновении никто не пострадал.

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Фото и видео:Piter.TV