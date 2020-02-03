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Появилось видео: у метро "Лесная" лихач протаранил экипаж ДПС

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К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 3 февраля, стало известно о том, что у метро "Лесная" лихач протаранил экипаж ДПС. Видео с места событий появилось в распоряжении редакции Piter.TV.

Как оказалось, сотрудники ДПС пытались догнать нарушителя ПДД, но столкнулись с другим лихачем. 

"У метро Лесная, экипаж ДПС заметил, как водитель черной легковушки на стрелочку "поворот только направо", как самый умный, полетел прямо. Началась погоня, но кто же знал, что и с другого перекрёстка найдётся ещё один лихач и протаранит ДПС. Погоня отменяется",

  —сказано в сообщении.

По словам мобильного корреспондента Piter.TV, в столкновении никто не пострадал. 

Ранее мы сообщали о том, что на юго-западе Петербурга произошла смертельная авария. Иномарка влетела в ограждение

Фото и видео:Piter.TV

Теги: дтп, новости спб, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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