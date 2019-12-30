В Приморском районе "форточник" лишил пожилую петербурженку драгоценностей

В четверг, 16 января, стало известно, что в Приморском районе "форточник" лишил пенсионерку драгоценностей. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Инцижент произошёл на Школьной улице. Известно, что квартира потерпевшей находится на первом этаже. Воришка отогнул стеклопакет и проник внутрь чужой жилплощади. Злоумышленник унёс с собой золотые украшения, 100 тысяч рублей и 50 евро. Сумму ущерба оценили в 200 тысяч рублей.
Отмечается, что в этом доме есть видеокамеры, записи с которых уже просматривают полицейские.Воришку разыскивают.
Ранее мы сообщали о том, что пожилая женщина попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе на Сизова.
Фото: Piter.TV
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