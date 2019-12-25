На Шкиперском протоке загорелись три машины

Днем в среду, 2 июня, в Василеостровском районе, на Шкиперском протоке полыхали три машины, сообщил источник в правоохранительных органах.
К месту прибыли пожарные, они оперативно сняли угрозу распространения огня на соседние автомобили и гаражи. Как стало известно позднее, горели два "Форда" и "Мерседес". Открытое горение ликвидировали, на месте продолжаются работы.
Что послужило причиной возгорания, пока неясно. Специалисты проверяют гаражи.
Ранее мы писали, что на перекрёстке проспекта Энгельса и улицы Рашетова произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки.
Фото: Piter.tv
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