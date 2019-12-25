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На Шкиперском протоке загорелись три машины
Сегодня, 14:38
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На Шкиперском протоке загорелись три машины

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Спасатели оперативно сняли угрозу распространения на другие авто.

Днем в среду, 2 июня, в Василеостровском районе, на Шкиперском протоке полыхали три машины, сообщил источник в правоохранительных органах. 

К месту прибыли пожарные, они оперативно сняли угрозу распространения огня на соседние автомобили и гаражи. Как стало известно позднее, горели два "Форда" и "Мерседес". Открытое горение ликвидировали, на месте продолжаются работы. 

Что послужило причиной возгорания, пока неясно. Специалисты проверяют гаражи.

Ранее мы писали, что на перекрёстке проспекта Энгельса и улицы Рашетова произошло ДТП с участием мотоцикла и иномарки.

Фото: Piter.tv

Теги: авария, горит машина
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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