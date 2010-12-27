На Северном проспекте ветер накрыл светофором иномарку

К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 5 ноября, на Северном проспекте на иномарку упал светофор. Об этом сообщают петербургские водители в соцсетях.

По словам очевидцев, светофор повалил сильный ветр. К счастью, никто не пострадал.

"На пересечении Северного пр. и ул. Есенина светофор прилёг на машинку", —пишет очевидец.

На месте происшествия ожидают полицейских. Движению иномарка со светофором на крыше не мешает.

Ранее мы сообщали о том, что на Приморском шоссе по направлению от Лисьего Носа к Лахте произошло серьезное ДТП.

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Сергей Андреев