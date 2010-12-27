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На Северном проспекте ветер накрыл светофором иномарку
Сегодня, 14:47
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IRINA_CHALKINA

На Северном проспекте ветер накрыл светофором иномарку

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К счастью, никто не пострадал.

Во вторник, 5 ноября, на Северном проспекте на иномарку упал светофор. Об этом сообщают петербургские водители в соцсетях. 

По словам очевидцев, светофор повалил сильный ветр. К счастью, никто не пострадал. 

"На пересечении Северного пр. и ул. Есенина светофор прилёг на машинку",

—пишет очевидец.

На месте происшествия ожидают полицейских. Движению иномарка со светофором на крыше не мешает. 

Ранее мы сообщали о том, что на Приморском шоссе по направлению от Лисьего Носа к Лахте произошло серьезное ДТП. 

Фото:ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/Сергей Андреев

Теги: дтп, новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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