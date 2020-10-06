На Северном проспекте ликвидировали разлив нефтепродуктов

На территории обнаружили емкость с отработанными нефтепродуктами.

В Калининском районе Петербурга, на Северном проспекте, оперативно ликвидировали разлив нефтепродуктов. На место выезжали специалисты ГУП "Экострой", рассказали в пресс-службе компании.

Известно, что сотрудники районной администрации обнаружили на проспекте бесхозную емкость с отработанными нефтепродуктами. Разлив затронул 100 квадратных метров, аварийную ситуацию быстро ликвидировали: залитую поверхность обработали сорбентом, а лужи – активной пеной. Ливневые стоки специалисты обложили собирающими подушками. С места вывезли более 22 килограммов нефтесодержащих отходов для последующей утилизации.

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Фото: ГУП "Экострой"