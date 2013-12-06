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На Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками

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В ходе мероприятий будут апробированы различные варианты действий при выполнении задач по защите суверенитета страны.

Сегодня, 11 августа, на Северном флоте стартовала командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Учения проходят под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева. В ходе мероприятий будут апробированы различные варианты действий при выполнении задач по защите суверенитета страны. Также будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне. Отмечается, что в командно-штабной тренировки примут участие свыше 8 тысяч военнослужащих, 20 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные уничтожили в ДНР склад боеприпасов мехбригады ВСУ

Видео: Минобороны России

Теги: минобороны россии, северный флот, учения
Категории: Лента новостей, Новости России,

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