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На Северном Кавказе выявили факт хищения сельхозтехники на 850 млн рублей

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Полиция и ФСБ раскрыли схему мошенничества.

Российские правоохранительные органы по СКФО совместно с коллегами из УФСБ по Ставропольскому краю пресекли деятельность группировки, участники которой подозреваются в многомиллионном мошенничестве. Предметом хищения в криминальной схеме с использованием лизинга стали трактора и самосвалы.  В пресс-службе полиции отметили, что в период с февраля по сентябрь 2023 года соучастники ОПГ представили в кредитное учреждение договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами на приобретение транспортных средств на сумму, превышающую 858 миллионов рублей. После этого сельскохозяйственная техника была продана другим контрагентам, а обязательства по договорам лизинга не были выполнены. 

По факту произошедшего ведется уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Силовики провели 10 обысков по местам жительства и работы подозреваемых лиц, проживающих как на территории Ставрополья, так и Дагестана. Также оперативные мероприятия проведены в отношении тех, кто занимался транспортировкой техники и ее продажей. Удалось изъять государственные регистрационные знаки, электронные носители информации и прочие предметы. В общей сложности по уголовному делу задержаны пятеро человек. Речь идет в том числе о трех бизнесменах, которые непосредственно оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали её для реализации лидеру группы.  В настоящее время четверо фигурантов отправлены под арест.  Еще один подозреваемый находится под домашним арестом.

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Фото и видео: МВД Медиа

Теги: дагестан, лизинг, мвд, мошенничество, регионы, ставропольский край, трактор, фсб
Категории: Лента новостей, Тема дня, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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