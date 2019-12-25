На Северной верфи началась резка металла для восьмого траулера

Судно заказало АО "АКРОС", входящее в Группу НОРЕБО.

На "Северной верфи" 15 декабря началась резка металла для восьмого морозильного траулера-процессора проекта 170701. Как рассказали в пресс-службе предприятия, заказчиком траулера выступило АО "АКРОС", входящее в Группу НОРЕБО.

Закладка этого траулера запланирована на грядущий февраль, судно, как и его седьмой предшественник, создадут для работы в Дальневосточном рыбохозяйственном бассейне – там ловятся минтай, кальмар, сельдь, дальневосточная треска и другие виды биоресурсов. Всего судно позволит вылавливать до 230 тонн рыбы в сутки.

Отмечается, что серия рыбопромысловых траулеров-процессоров проекта 170701 для Группы НОРЕБО состоит из десяти судов. Такие траулеры безотходно перерабатывают рыбу в условиях открытого моря благодаря установленной многофункциональной рыбофабрике: на судне будут производить филе, фарш и прочую рыбопродукцию, а отходы пустят на рыбную муку или субпродукты. Кроме того, повышенная энергоэффективность главного двигателя траулера позволит обогревать рабочие помещения и каюты, а электроэнергия, выделяемая траловыми лебедками, будет использоваться для освещения и других нужд судна.

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Фото: пресс-служба "Северной верфи"