Аграрный университет в Пушкине оштрафовали за плачевное состояние "Гаража"

За зданием-памятником плохо следили и ухаживали.

Пушкинский районный суд Петербурга оштрафовал на 100 тысяч рублей аграрный университет за нарушение требований КГИОП. Как рассказали в объединенной пресс-службе городских судов, в управлении вуза находится "Гараж", признанный памятником как и целый комплекс "Императорский гараж" на Академическом проспекте.

Специалисты КГИОП в ходе очередного мероприятия по контролю за состоянием здания установили, что фасады находятся в плохом состоянии: краска на стенах шелушилась и трескалась, кое-где обнажилась кирпичная кладка и даже вывалились кирпичи, на фасадах были заметны следы намокания и плесени. За декоративными элементами здания также, по всей видимости, плохо следили: наличники, колонны и другие фрагменты "Гаража" оказались грязными, полуобвалившимися и шелушащимися. На металлической кровле нашли коррозию, в отдельных оконных проемах – самовольно установленные металлические решетки. Отмечается, что без разрешения КГИОП на фасадах установили светильники, антенну и сети.

Защитник не оспаривал имеющиеся нарушения, просил назначить минимальный штраф и отметил, что с 2010 года вуз не предпринимал никаких действий по сохранению "Гаража". Просьба профинансировать работы на объекте была сформирована только в минувшем феврале.

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Фото: citywalls.ru