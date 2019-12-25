На Синопской набережной построят детский сад и передадут его городу

Также на проспекте Бакунина появится жилой дом.

Компания ООО "Специализированный застройщик "Альтернатива" переделает принадлежащее себе здание на Синопской набережной в детский садик, а затем передаст его городу. Об этом сообщил телеканал 78.

По словам губернатора Александра Беглова, застройщикам стоит возводить вместе с жилыми домами и социальные объекты. Помимо этого в Петербурге запустят инвестиционные проекты. Например, участок на проспекте Девятого Января во Фрунзенском районе предоставят в аренду компании "Газпром газомоторное топливо". Компания, в свою очередь, возведет автомобильную газонаполнительную компрессорную станцию. А компания ПАО "ТГК-1" на Новгородской улице построит новую водогрейную котельную, таким образом улучшится теплоснабжение в Центральном районе.

Ранее мы писали, что "Ленэнерго" объявило тендер на строительство ПС "Намыв-2" для Васильевского острова.

Фото: Piter.TV