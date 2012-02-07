На Северной станции аэрации в Ольгино стартовал монтаж илоскребов

В настоящее время реконструкция проводится на шести отстойниках Северной станции аэрации.

Работы по реконструкции одного из трех крупнейших очистных сооружений Петербурга продолжаются: на Северной станции аэрации в поселке Ольгино специалисты ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" начали монтаж илоскребов во вторичных отстойниках. Об этом рассказали 26 июня в пресс-службе городского комитета по энергетике.

Отмечается, что из вторичных отстойников очищенные сточные воды по системе каналов поступают в Финский залив. В настоящее время реконструкция проводится на шести отстойниках Северной станции аэрации. В ходе работ в них установят новые илоскребы, которые предназначены для удаления простейших микроорганизмов. Параллельно ведутся модернизация и техническое перевооружение пяти аэротенков и шести вторичных отстойников. При реконструкции "Водоканал" использует отечественное оборудование и материалы из стран-партнеров.

В результате строительства мощность очистных сооружений увеличится с 700 тыс. до 1 млн "кубов" сточных вод в сутки. Кроме того, появится возможность для присоединения новых объектов Петербурга и Ленобласти. Планируется, что реконструкция завершится в 2025 году.

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Видео: пресс-служба комитета по энергетике Петербурга