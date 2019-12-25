На Сестрорецк едут переполненные поезда. В Смольном ответили на претензии

Интервал движения поездов в Курортный район с Финляндского вокзала составляет 2-3 часа днем.

На железнодорожной станции "Яхтенная" утром 27 июня случился транспортный коллапс. Как указала на своей странице активистка Анна Шушпанова, поезда, направляющиеся по новому расписанию в Сестрорецк, не смогли принять в себя всех петербуржцев, собравшихся на платформе. В своей публикации девушка указала, что сейчас интервал движения поездов составляет 2-3 часа.

В комитете по транспорту прокомментировали ситуацию для издания "Фонтанка". Там отметили, что в настоящее время ведется работа над новым графиком движения поездов. Согласование идет по вопросу увеличения объёмов движения электричек на "самых востребованных маршрутах — в том числе на Финляндском направлении".

Ранее мы сообщали о том, что жители Сестрорецка заметили во дворе двух лисиц. Парочку удалось заснять на видео.

Фото: Анна Шушпанова / ВКонтакте