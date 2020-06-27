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Жители Сестрорецка заметили во дворе двух лисиц

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Парочку удалось заснять на видео.

В среду утром, 27 июня, двух лисят заметили на территории частного сектора в Курортном районе Санкт-Петербурга. Видеозаписью, которая запечатлела лисиц, поделились в группе "Новости Сестрорецка", социальной сети "Вконтакте",

На видео видно, как парочка молодых зверей изучает двор в поисках еды. В комментариях отметили, что "под одним из сгоревших домов Курорте давно живет лиса" и предположили, что это ее лисята.  

Ранее мы писали, что в Ленинградском зоопарке появятся кенгуру Беннетта и игрунка.

Видео: vk.com/newsestroreck

Теги: животные, лисы, сестрорецк
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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