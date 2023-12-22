На Серебристом бульваре подрались две компании молодых людей

В отношении задержанных составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство).

Полицейские Приморского района задержали четырех молодых людей и девушку, которые устроили драку на Серебристом бульваре. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

В полицию вечером 24 мая поступила информация о драке у дома 9 по Серебристому бульвару. Прибывшие на место происшествия правоохранители установили, что произошел словесный конфликт между двумя компаниями, переросший в потасовку. В отделение доставили четверых в возрасте от 16 до 20 лет и 18-летнюю петербурженку.

В отношении задержанных составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы рассказывали о том, что в Девяткино произошла массовая драка со стрельбой.

Фото: Piter.TV