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На Санкт-Петербургском шоссе в СНТ горела постройка
Сегодня, 11:35
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На Санкт-Петербургском шоссе в СНТ горела постройка

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Пламя охватило 10 "квадратов". С огнем боролись 10 спасателей.

В Петродворцовом районе сегодня, 28 марта, произошел пожар. На Санкт-Петербургском шоссе в СНТ "Макаровец" полыхал сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:02. Известно, что в дощатом сарае размером 3х15 метров происходило горение на площади 10 квадратных метров.

Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили постройку за 14 минут. В 11:16 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.  

Ранее мы писали, что российские артисты записали альбом для помощи пострадавшим при теракте в "Крокусе".

Фото: Piter.tv

Теги: мчс, пожар в петродворце, санкт-петербургское шоссе, сгорел сарай, снт макаровец
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб,

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