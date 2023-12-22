На Санкт-Петербургском шоссе в СНТ горела постройка

В Петродворцовом районе сегодня, 28 марта, произошел пожар. На Санкт-Петербургском шоссе в СНТ "Макаровец" полыхал сарай. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 11:02. Известно, что в дощатом сарае размером 3х15 метров происходило горение на площади 10 квадратных метров.
Бороться с огнем прибыли 10 спасателей и две спецмашины. Они потушили постройку за 14 минут. В 11:16 пожар был ликвидирован.
В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.
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Фото: Piter.tv
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