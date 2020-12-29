Алексей Успенский обвиняется в превышении полномочий.

На Сахалине возбудили дело против министра экономики региона Алексея Успенского. Чиновника подозревают в превышении должностных полномочий во время строительства местного аквапарка.

По материалам прокурорской проверки, в отношении должностного лица правительства Сахалинской области возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий пресс-служба прокуратуры по региону

Напомним, что министр являлся представителем заказчика по государственному контракту. В декабре 2018 года он подписал акт приема-передачи спортивного центра "Аква Сити" от коммерческой компании. На основании данного документа подрядчику произведена полная оплата за работу. Однако специалисты считают, что на момент передачи объекта в собственность области, техническое состоянии водных аттракционов не соответствовало требованиям безопасности. Их эксплуатация без угрозы для здоровья и жизни до сих пор невозможна.

На Сахалине стартовала вакцинация от COVID-19.

Фото: Piter.tv