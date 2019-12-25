На Сахалине учительница принесла к второклассникам на уроки топор

Об произошедшем стало известно, когда маленький школьник рассказал матери, что после его ошибки в ударении учительница достала из пакета топор.

В Сахалинской Охе учительница по литературе принесла на урок 2 класса топор.

РИА Новости со ссылкой на министерство образования Сахалина сообщает, что в МОУ СОШ 1 имени А. Е. Буюклы в Охе учительница принесла на урок к второклассникам топор. Об инциденте стало известно, когда один из второклассников пожаловался матери, что боится идти в школу из-за топора. По словам ребенка, когда тот сделал ошибку в ударении, учительница достала из пакета топор. Этот случай попал в СМИ.

После публикаций по данному факту была проведена проверка. Факт топора в качестве наглядного пособия на уроке был подтвержден. В министерстве уточнили, что это недопустимо. Прокуратура Охи по данному факту также ведет проверку, сообщает агентство.

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