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На Сахалине с завода украли почти 300 кг красной икры
Сегодня, 11:05
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MShaffter

На Сахалине с завода украли почти 300 кг красной икры

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Ущерб составил почти миллион рублей.

На Сахалине двое мужчин похитили с предприятия красной икры почти на 1 миллион рублей.

УМВД России по Сахалинской области сообщает, что в Корсаковском районе в ночь на 15 сентября двое злоумышленников, взломав замок, пробрались на территорию рыбоперерабатывающего предприятия. Там они похитили более 265 килограмм лососевой икры на сумму 929 тысяч рублей.

Похищенное мужчины погрузили в автомобиль, икру распродали, деньги потратили на свои нужды. Полиция нашла воров, ими оказались местные жители. Одному 18 лет, второму 21 год, он уже неоднократно судим. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье "кража в особо крупном размере".

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Фото:pixabay

Теги: красная икра, новости сахалина, украли икру
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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