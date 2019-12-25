На Сахалине браконьер наловил горбуши на 18 миллионов

Обвиняемый добыл в охранной зоне незаконным способом 2 тысяч особей горбуши. Сейчас дело передано в суд

На Сахалине пойдет под суд браконьер, который нанес ущерб в размере 18 миллионов.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщает, что дело 45-летнего жителя Сахалина расследовано и передано в суд. По версии следствия, в августе 2019 года местный житель в период нереста в охраняемой зоне запрещенными способами выловил около 2 тысяч особей горбуши, чем нанес ущерб в размере 18 миллионов рублей.

обвиняемый добыл более 2 тысяч особей горбуши, заготовил 151 кг икры-сырца и почти 245 кг соленой икры. Ущерб, причиненный в результате его противоправной деятельности, превысил 18 млн рублей. Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ

Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу.

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