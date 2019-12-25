В Нижнем Тагиле мужчина, стреляя по банкам, попал в голову 8-летнему мальчику

Мальчик умер в больнице спустя 5 месяцев. Следствие завершено, и дело передано в суд.

В Нижнем Тагиле закончилось расследование уголовного дела в отношении мужчины, который смертельно ранил в голову мальчика из пневматической винтовки.

Трагедия произошла в августе 2019 года. 35-летний пьяный мужчина, находясь в районе дачных участков, стрелял по жестяным банкам из пневматики. Недалеко на тарзанке катались дети. Одна из пуль попала 8-летнему мальчику в голову. Ребенок был доставлен в больницу в крайне тяжелом состоянии. Несмотря на все усилия медиков, ребенок через 5 месяцев скончался в больнице.

Уголовное дело было переквалифицировано на статью "убийство малолетнего из хулиганских побуждений". Сейчас дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

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