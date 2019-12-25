На Сахалине с понедельника ищут 12-летнего мальчика

К поискам подключили беспилотники с тепловизорами.

На Сахалине продолжаются поиски 12-летнего мальчика, который пропал 21 сентября.

Региональные следственные органы СКР по Сахалинской области сообщают, что ими по факту безвестного нахождения школьника возбуждено уголовное дело по статье "убийство".

В настоящее время следственным отделом, совместно с сотрудниками полиции, проводится комплекс следственных действий, оперативно-розыскных и поисковых мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавшего и раскрытия данного преступления.

СУ СК РФ по Сахалинской области

Ребенок пропал 21 сентября из города Поронайска. Поиски ведут правоохранительные органы и добровольцы. Сегодня стало известно, что к поискам подключили беспилотнки с тепловизорами.

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