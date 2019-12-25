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В Алтайском крае 8-летний мальчик сорвался с обрыва и утонул
Сегодня, 13:00
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В Алтайском крае 8-летний мальчик сорвался с обрыва и утонул

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Два маленьких школьника вдвоем играли на берегу.

В Алтайском крае погиб 80летний мальчик.

Региональные следственные органы СКР по Алтайскому краю сообщают о проведении доследственной проверки по факту гибели 8-летнего ребенка. Как удалось установить, накануне вечером, 22 сентября, двое мальчиков играли одни на берегу реки Яминка в селе Целинное Целинного района. 

Один из мальчиков оступился и упал с обрыва в реку. Второй мальчик бросился на помощь. Один из детей утонул. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото:Pixabay

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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