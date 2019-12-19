Его перепутали с преступником-однофамильцем.

На Сахалине полицейские избили военнослужащего из-за фамилии. Представители закона перепутали пострадавшего с преступником. Об этом сообщили в Sakh.com днем 19 декабря.

В издании рассказали, что мужчина пришел в отделение, чтобы заявить о краже мобильного телефона. Тогда 38-летний житель города Анивы не ожидал, что вместо помощи его изобьют. По словам потерпевшего, нападавших оказалось трое в штатском. Для расправы мужчину отвели на второй этаж полицейского участка. Там его били в течение 30-40 минут руками и ногами, пока не поняли ошибку. Оперативники сверились с информацией и поняли, что гость является однофамильцем разыскиваемого человека.

Медики зафиксировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Мужчина обратился в прокуратуру. Он заявил, что полиция угрожала "повесить" на него дело об угрозах семье. Этот разговор ему удалось записать на диктофон. Делом занимается Следственный комитет России.

Ранее Piter.tv писал о том, что японку на Сахалине удивили вывески на русском языке.

