Мост обрушился в момент, когда по нему проезжал экскаватор.

На Сахалине обрушился мост через реку Вахрушевку. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на администрацию Анивского района.

Мост обрушился в момент, когда по нему проезжал экскаватор. Водитель транспортного средства пострадал. Его госпитализировали. Прокуратурой Сахалинской области организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения.

Ранее мы сообщали, что мужчина упал в тоннель Литейного моста в результате драки с прохожим.

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