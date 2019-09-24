На Сахалине фура растеряла на дороге полтонны лосося

Очевидцы бросились собирать "улов".

На автодороге на Сахалине грузовик растерял полтонны свежевыловленного лосося.

Инцидент произошел на автодороге Долинск-Стародубское в темное время суток. У грузовика, перевозившего свежевыловленного лосося, открылся кузов, и рыба начала вываливаться прямо на проезжую часть. Водитель фуры не заметил этого и продолжал движение.

Проезжавшие мимо очевидцы и местные жители бросились собирать "улов" с дороги.

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