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На Сахалине фура растеряла на дороге полтонны лосося

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Очевидцы бросились собирать "улов".

На автодороге на Сахалине грузовик растерял полтонны свежевыловленного лосося.

Инцидент произошел на автодороге Долинск-Стародубское в темное время суток. У грузовика, перевозившего свежевыловленного лосося, открылся кузов, и рыба начала вываливаться прямо на проезжую часть. Водитель фуры не заметил этого и продолжал движение. 

Проезжавшие мимо очевидцы и местные жители бросились собирать "улов" с дороги.

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Видео: ВК, Инцидент Барнаул

Теги: необычное дтп, новости россии, новости сахалина, происшествия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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