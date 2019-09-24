Видео: В Нижневартовске мужчина спас девушку из горящей квартиры

28-летний парень втянул девушку в квартиру этажом выше.

Приезжий молодой мужчина спас девушку из горящей квартиры в Нижневартовске.

Сообщается, что пожар произошел в воскресенье, 22 сентября, на 5 этаже жилого дома. 28-летний молодой мужчина был в городе по делам. Проезжая мимо горящего дома, он увидел в клубах дыма девушку и поспешил на помощь. Он попросился войти в квартиру этажом выше и втянул на руках девушку из объятой огнем и дымом квартиры.

Девушка находится в больнице, но ее жизни ничего не угрожает.

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Видео: HUE