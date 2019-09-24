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Видео: В Нижневартовске мужчина спас девушку из горящей квартиры

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28-летний парень втянул девушку в квартиру этажом выше.

Приезжий молодой мужчина спас девушку из горящей квартиры в Нижневартовске.

Сообщается, что пожар произошел в воскресенье, 22 сентября, на 5 этаже жилого дома. 28-летний молодой мужчина был в городе по делам. Проезжая мимо горящего дома, он увидел в клубах дыма девушку и поспешил на помощь. Он попросился войти в квартиру этажом выше и втянул на руках девушку из объятой огнем и дымом квартиры. 

Девушка находится в больнице, но ее жизни ничего не угрожает.

Сегодня ранее: У берегов Сахалина загорелась плавбаза "Петр Житников".

Видео: HUE

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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