Видео: В Нижневартовске мужчина спас девушку из горящей квартиры

Приезжий молодой мужчина спас девушку из горящей квартиры в Нижневартовске.
Сообщается, что пожар произошел в воскресенье, 22 сентября, на 5 этаже жилого дома. 28-летний молодой мужчина был в городе по делам. Проезжая мимо горящего дома, он увидел в клубах дыма девушку и поспешил на помощь. Он попросился войти в квартиру этажом выше и втянул на руках девушку из объятой огнем и дымом квартиры.
Девушка находится в больнице, но ее жизни ничего не угрожает.
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Видео: HUE
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