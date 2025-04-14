На Сахалине из-за подтопления талыми водами обрушилась часть придорожной полосы

Участок дороги "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск" закрыт для транспорта.

На территории Сахалина часть земляного полотна обрушилась на месте размещения водопропускной трубы. Соответствующее заявление сделали сотрудники пресс-слкжбы регионального министерства по транспорту. Российские чиновники объяснили, что инцидент зафиксирован на 143-м километре автоомобильной дороги "Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск". В текущий момент местные правоохранительные органы и экстренные службы временно перекрыли участок дороги между селами Томари и Ильинское. Для всех видов транспортных средств передвижение по участку закрыто с шести часов утра 14 апреля (с 22 часов вечера 13 апреля по московскому времени). Прибывшие на место происшествия специалисты занимаются оценкой материального ущерба и создают план устранения аварии.

Из-за подтопления талыми водами произошло обрушение части земляного полотна в месте размещения водопропускной трубы. С 06:00 участок закрыт для движения. пресс-служба Минтранса по Сахалинской области

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