В Петербурге будут судить экс-директора "Жилкомсервиса" из-за обрушения дома на Гороховой

Дом обрушился 20 декабря 2023 года.

В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора ООО "Жилкомсервис Адмиралтейского района". Его обвиняют в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, что привело к угрозе жизни людей. Об этом сообщили в ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

По данным следствия, обвиняемый был ответственен за содержание многоквартирного дома на улице Гороховой, 73. Несмотря на то что он знал о критическом состоянии отдельных конструкций здания, необходимых мер по их ремонту и обеспечению безопасности не принял.

С апреля 2021 года по декабрь 2023 года жильцы продолжали пользоваться домом, находясь в потенциально опасных условиях. И 20 декабря 2023 года произошло обрушение флигеля, затронувшее несколько квартир и нежилое помещение. Это создало непосредственную угрозу для людей, проживающих в доме.

В ходе расследования на имущество обвиняемого был наложен арест для возможной компенсации ущерба. Следствие собрало достаточное количество доказательств, и уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Фото: ГСУ СК России по Санкт-Петербургу