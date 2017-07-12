На Сахалине из-за ЧП с судном погибли два человека

Комментарий СК РФ по ЧП с грузовым судном "Григорий Ловцов" в порту Корсаков.

Два человека погибли при чрезвычайной ситуации, которая произошла с грузовым судном "Григорий Ловцов" на Сахалине. Соответствующей информацией поделилась с журналистами сотрудница восточного транспортного управления Следственного комитета Наталья Харченко. Согласно предварительным сведениям, инцидент зафиксирован 18 октября на территории морского порта Корсаков.

Перевернулось грузовое судно. На борту судна находились семь членов экипажа. В результате происшествия два человека погибли, один госпитализирован в медицинское учреждение. пресс-служба Восточного МСУТ СК РФ

В настоящее время экспертами проводятся поисково-спасательные мероприятия, специалисты выясняют местонахождение еще четырех человек, находившихся на борту. Надзорное ведомство ведет уголовное дело по статье за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта. Днем ранее губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко в социальных сетях сообщил о том, что грузовое судно "Григорий Ловцов" перевернулось в порту Корсаков у берегов региона при перегрузке песка и щебня.

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Фото и видео: Telegram / ТАСС, Восточное МСУТ СК России