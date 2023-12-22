Порывы ветра в южной части острова достигали отметки 25 метров в секунду.

На Сахалин обрушился мощный циклон. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Порывы ветра в южной части острова достигали отметки 25 метров в секунду. Сильными потоками сдуло новогоднюю елку в Троицком. Сотни людей остались без электричества, часть дорог перекрыта. Кроме того, задержано около 20 рейсов.

Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко написал, что будут задействованы все ресурсы на борьбу с непогодой.

Ранее мы сообщали, что в Исландии из-за извержения вулкана загорелись дома.

Видео: Telegram / SHOT