Уже завтра на Садовой улице откроют движение для автомобильного транспорта, а с 28 августа возобновится регулярное движение трамваев.

На Садовой улице завершился ремонт трамвайных путей. На участке от Невского проспекта до Инженерной улицы тестировали новые рельсы, рассказали в КРТИ.

Специалисты полностью обновили пути, теперь рельсы уложены на одном уровне с покрытием проезжей части. Кроме того, в конструкции применены прирельсовые вкладыши, которые способствуют уменьшению шума и вибрации

Уже завтра на Садовой улице откроют движение для автомобильного транспорта, а с 28 августа возобновится регулярное движение трамваев.

Учитывая, что необходимо было работать оперативно и в сжатые сроки, нами были начаты работы в конце июля. Это представило определенные сложности, но мы справились с этой работой успешно силами подрядной организации. Так что работы выполнены качественно. Ибрагим Шахмурзаев, заместитель директора Дирекции транспортного строительства

Дирекция транспортного строительства поблагодарила жителей города за терпение на протяжении всего периода ремонта. Работы велись поэтапно: в 2023 году было обновлено полотно от Сенной площади до Лермонтовского проспекта. С начала текущего года дорожники поэтапно ввели в эксплуатацию участок от Суворовской площади до Инженерной улицы, затем – от Невского до Сенной площади

Всего до конца 2024 года в планах дорожников отремонтировать порядка 22 км путей. На эти цели в бюджете Санкт-Петербурга предусмотрено 4 млрд рублей.

Видео: КРТИ