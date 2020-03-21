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На Садовой улице водитель не справился с управлением и въехал в стену

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В автомобиле находился ребёнок.

Как сообщает ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 марта у дома №95 по ул. Садовой произошло ДТП.

Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении Piter.tv.  

По предварительной информации, водитель иномарки "Тойота" не справился с управлением и въехал в стену дома.

Двое пассажиров получили небольшие травмы. В автомобиле находился ребёнок.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщили, что автомобиль перевернулся на Московском шоссе.

Видео: Piter.tv

Теги: авария, адмиралтейский район спб, больница, водитель, дтп, питер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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