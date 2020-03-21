На Садовой улице водитель не справился с управлением и въехал в стену

Как сообщает ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 марта у дома №95 по ул. Садовой произошло ДТП.
Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении Piter.tv.
По предварительной информации, водитель иномарки "Тойота" не справился с управлением и въехал в стену дома.
Двое пассажиров получили небольшие травмы. В автомобиле находился ребёнок.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее мы сообщили, что автомобиль перевернулся на Московском шоссе.
Видео: Piter.tv
Обсуждение ( 0 )