На Садовой улице водитель не справился с управлением и въехал в стену

В автомобиле находился ребёнок.

Как сообщает ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 20 марта у дома №95 по ул. Садовой произошло ДТП.

Видеозапись с места происшествия оказалась в распоряжении Piter.tv.

По предварительной информации, водитель иномарки "Тойота" не справился с управлением и въехал в стену дома.

Двое пассажиров получили небольшие травмы. В автомобиле находился ребёнок.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщили, что автомобиль перевернулся на Московском шоссе.

Видео: Piter.tv