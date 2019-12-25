Автомобиль перевернулся на Московском шоссе

Очевидцы не заметили второй машины или повреждений на отбойниках.

В субботу утром, 21 марта, водители обнаружили перевернутый автомобиль на Московском шоссе. Об этом стало известно из группы "ДТП и ЧП Санкт-Петербург", социальной сети "Вконтакте".

Очевидцы сообщают, что к 7:50 машина еще находилась на месте, а вокруг начала образовываться пробка.

Также уточняется, что водитель жив, "бродит по обочине с телефоном". Проезжавшие мимо не заметили второй машины или повреждений на отбойниках.

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Фото: vk.com/spb_today