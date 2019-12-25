"Лада Веста" задавила лося на дороге под Лугой

Животное погибло на месте, у пассажиров – легкие травмы.

В Ленинградской области водитель "Лада Веста" с двумя пассажирами в салоне врезался в перебегающего дорогу лося. Об этом сообщила пресс-служба регионального комитета по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира.

ДТП произошло в 7:30 утра на 136-ом километре трассы "Псков". Мужчина не успел отреагировать на внезапное появление животного на дороге. В результате он и два пассажира – женщина и девушка 2003 года рождения – получили травмы легкой степени тяжести. Сейчас обстоятельства произошедшего выясняются.

Охотнадзор информирует водителей о том, что активность диких животных весной 2020 года увеличилась из-за аномально теплой зимы. Рекомендуется внимательно следить за обстановкой на дорогах, расположенных вблизи лесов. Лоси могут выходить на проезжую часть даже в тех зонах, где не предусмотрены соответствующие предупреждающие знаки.

Ранее мы рассказали о том, что момент аварии с маршруткой в Петергофе попал на видео.

Фото: Instagram/ fauna_lenobl