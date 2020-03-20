Момент аварии с маршруткой в Петергофе попал на видео

Отмечается, что на Санкт-Петербургском проспекте столкнулись маршрутка и легковая иномарка.

В редакцию Piter.tv поступил момент аварии, которая произошла вечером 19 марта в Петергофе. На Санкт-Петербургском проспекте в пригороде Северной столицы столкнулись два автомобиля – маршрутное такси и легковой "Рено Симбол".

На кадрах с камер наблюдения видно, как пассажирский транспорт на всей скорость и въезжает в легковушку, отчего автомобиль унесло на пешеходный переход. Пока неизвестно, были ли в микроавтобусе пассажиры, однако проверку по факту ДТП уже проводят в городской дорожной полиции.

Видео: Piter.tv